EMP Shares 價格 (ESHARE V2)
今天 EMP Shares (ESHARE V2) 的實時價格爲 6.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ESHARE V2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EMP Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EMP Shares 當天價格變化爲 +4.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.280401。
在過去30天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8052296560。
在過去60天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.9438251920。
在過去90天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.005868151248931。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.280401
|+4.77%
|30天
|$ -0.8052296560
|-13.07%
|60天
|$ -2.9438251920
|-47.78%
|90天
|$ -6.005868151248931
|-49.36%
EMP Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.09%
+4.77%
-5.88%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 ESHARE V2 兌換 VND
₫157,948.56
|1 ESHARE V2 兌換 AUD
A$9.4248
|1 ESHARE V2 兌換 GBP
￡4.4968
|1 ESHARE V2 兌換 EUR
€5.3592
|1 ESHARE V2 兌換 USD
$6.16
|1 ESHARE V2 兌換 MYR
RM26.0568
|1 ESHARE V2 兌換 TRY
₺239.5008
|1 ESHARE V2 兌換 JPY
¥878.108
|1 ESHARE V2 兌換 RUB
₽489.5352
|1 ESHARE V2 兌換 INR
₹524.0312
|1 ESHARE V2 兌換 IDR
Rp99,354.8248
|1 ESHARE V2 兌換 KRW
₩8,415.2992
|1 ESHARE V2 兌換 PHP
₱340.8944
|1 ESHARE V2 兌換 EGP
￡E.307.2608
|1 ESHARE V2 兌換 BRL
R$34.7424
|1 ESHARE V2 兌換 CAD
C$8.4392
|1 ESHARE V2 兌換 BDT
৳750.5344
|1 ESHARE V2 兌換 NGN
₦9,793.2912
|1 ESHARE V2 兌換 UAH
₴255.7632
|1 ESHARE V2 兌換 VES
Bs579.04
|1 ESHARE V2 兌換 PKR
Rs1,736.6272
|1 ESHARE V2 兌換 KZT
₸3,150.84
|1 ESHARE V2 兌換 THB
฿200.1384
|1 ESHARE V2 兌換 TWD
NT$184.6152
|1 ESHARE V2 兌換 AED
د.إ22.6072
|1 ESHARE V2 兌換 CHF
Fr5.0512
|1 ESHARE V2 兌換 HKD
HK$48.2328
|1 ESHARE V2 兌換 MAD
.د.م56.6104
|1 ESHARE V2 兌換 MXN
$118.5184