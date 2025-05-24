EMP Shares 圖標

EMP Shares 價格 (ESHARE V2)

USD

EMP Shares (ESHARE V2) 實時價格圖表

$6.16
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+4.70%(1D)

今天 EMP Shares (ESHARE V2) 的價格

今天 EMP Shares (ESHARE V2) 的實時價格爲 6.16 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ESHARE V2 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EMP Shares 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- EMP Shares 當天價格變化爲 +4.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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EMP Shares (ESHARE V2) 價格表現 USD

今天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.280401
在過去30天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.8052296560
在過去60天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -2.9438251920
在過去90天內，EMP Shares 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.005868151248931

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.280401+4.77%
30天$ -0.8052296560-13.07%
60天$ -2.9438251920-47.78%
90天$ -6.005868151248931-49.36%

EMP Shares (ESHARE V2) 價格分析

EMP Shares 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 5.88
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$ 6.58
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$ 557.84
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+0.09%

+4.77%

-5.88%

EMP Shares (ESHARE V2) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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什麼是EMP Shares (ESHARE V2)

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EMP Shares (ESHARE V2) 資源

官網

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ESHARE V2 兌換爲當地貨幣

1 ESHARE V2 兌換 VND
157,948.56
1 ESHARE V2 兌換 AUD
A$9.4248
1 ESHARE V2 兌換 GBP
4.4968
1 ESHARE V2 兌換 EUR
5.3592
1 ESHARE V2 兌換 USD
$6.16
1 ESHARE V2 兌換 MYR
RM26.0568
1 ESHARE V2 兌換 TRY
239.5008
1 ESHARE V2 兌換 JPY
¥878.108
1 ESHARE V2 兌換 RUB
489.5352
1 ESHARE V2 兌換 INR
524.0312
1 ESHARE V2 兌換 IDR
Rp99,354.8248
1 ESHARE V2 兌換 KRW
8,415.2992
1 ESHARE V2 兌換 PHP
340.8944
1 ESHARE V2 兌換 EGP
￡E.307.2608
1 ESHARE V2 兌換 BRL
R$34.7424
1 ESHARE V2 兌換 CAD
C$8.4392
1 ESHARE V2 兌換 BDT
750.5344
1 ESHARE V2 兌換 NGN
9,793.2912
1 ESHARE V2 兌換 UAH
255.7632
1 ESHARE V2 兌換 VES
Bs579.04
1 ESHARE V2 兌換 PKR
Rs1,736.6272
1 ESHARE V2 兌換 KZT
3,150.84
1 ESHARE V2 兌換 THB
฿200.1384
1 ESHARE V2 兌換 TWD
NT$184.6152
1 ESHARE V2 兌換 AED
د.إ22.6072
1 ESHARE V2 兌換 CHF
Fr5.0512
1 ESHARE V2 兌換 HKD
HK$48.2328
1 ESHARE V2 兌換 MAD
.د.م56.6104
1 ESHARE V2 兌換 MXN
$118.5184