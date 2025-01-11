EminGunSirer 價格 (EGS)
今天 EminGunSirer (EGS) 的實時價格爲 0.233028 USD。目前其市值爲 $ 14.49K USD。EGS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EminGunSirer 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 8.03 USD
- EminGunSirer 當天價格變化爲 +2.27%
- 其循環供應量爲 62.16K USD
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今天內，EminGunSirer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00518004。
在過去30天內，EminGunSirer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0443022813。
在過去60天內，EminGunSirer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0329522098。
在過去90天內，EminGunSirer 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.02968783871211984。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00518004
|+2.27%
|30天
|$ -0.0443022813
|-19.01%
|60天
|$ -0.0329522098
|-14.14%
|90天
|$ -0.02968783871211984
|-11.30%
EminGunSirer 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
+2.27%
-12.90%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$EGS is the superior meme coin on avalanche named after the legendary Emin Gun Sirer.
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|1 EGS 兌換 AUD
A$0.37750536
|1 EGS 兌換 GBP
￡0.18875268
|1 EGS 兌換 EUR
€0.22603716
|1 EGS 兌換 USD
$0.233028
|1 EGS 兌換 MYR
RM1.04629572
|1 EGS 兌換 TRY
₺8.25385176
|1 EGS 兌換 JPY
¥36.74152476
|1 EGS 兌換 RUB
₽23.68263564
|1 EGS 兌換 INR
₹20.08468332
|1 EGS 兌換 IDR
Rp3,820.13053632
|1 EGS 兌換 PHP
₱13.748652
|1 EGS 兌換 EGP
￡E.11.77490484
|1 EGS 兌換 BRL
R$1.42613136
|1 EGS 兌換 CAD
C$0.33556032
|1 EGS 兌換 BDT
৳28.42475544
|1 EGS 兌換 NGN
₦361.28195064
|1 EGS 兌換 UAH
₴9.85242384
|1 EGS 兌換 VES
Bs12.350484
|1 EGS 兌換 PKR
Rs64.89130716
|1 EGS 兌換 KZT
₸122.9688756
|1 EGS 兌換 THB
฿8.08141104
|1 EGS 兌換 TWD
NT$7.71555708
|1 EGS 兌換 CHF
Fr0.21205548
|1 EGS 兌換 HKD
HK$1.81295784
|1 EGS 兌換 MAD
.د.م2.33960112