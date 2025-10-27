Emerge（EMERGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.41% 漲跌幅（1D） -14.72% 漲跌幅（7D） -1.85% 漲跌幅（7D） -1.85%

Emerge（EMERGE）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，EMERGE 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。EMERGE 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，EMERGE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.41%，過去 24 小時內變動為 -14.72%，過去 7 天內累計變動為 -1.85%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Emerge（EMERGE）市場資訊

市值 $ 955.33K$ 955.33K $ 955.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 94.77B 94.77B 94.77B 總供應量 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

Emerge 的目前市值為 $ 955.33K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EMERGE 的流通量為 94.77B，總供應量是 99999999999.99998，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.01M。