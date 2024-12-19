Ember Sword 圖標

Ember Sword 價格 (EMBER)

USD

Ember Sword (EMBER) 實時價格圖表

$0.00789161
$0.00789161$0.00789161
+4.10%(1D)

今天 Ember Sword (EMBER) 的價格

今天 Ember Sword (EMBER) 的實時價格爲 0.00789161 USD。目前其市值爲 $ 1.06M USD。EMBER 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Ember Sword 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 323.71 USD
- Ember Sword 當天價格變化爲 +4.19%
- 其循環供應量爲 133.90M USD

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Ember Sword (EMBER) 價格表現 USD

今天內，Ember Sword 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0003175
在過去30天內，Ember Sword 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0009748482
在過去60天內，Ember Sword 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010208002
在過去90天內，Ember Sword 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00043308993557706

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.0003175+4.19%
30天$ -0.0009748482-12.35%
60天$ +0.0010208002+12.94%
90天$ -0.00043308993557706-5.20%

Ember Sword (EMBER) 價格分析

Ember Sword 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00737961
$ 0.00737961$ 0.00737961

$ 0.00790712
$ 0.00790712$ 0.00790712

$ 0.068026
$ 0.068026$ 0.068026

+0.14%

+4.19%

-11.04%

Ember Sword (EMBER) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

$ 323.71
$ 323.71$ 323.71

133.90M
133.90M 133.90M

什麼是Ember Sword (EMBER)

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Ember Sword (EMBER) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Ember Sword (EMBER) 的其他問題

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EMBER 兌換爲當地貨幣

1 EMBER 兌換 AUD
A$0.012626576
1 EMBER 兌換 GBP
0.0062343719
1 EMBER 兌換 EUR
0.0075759456
1 EMBER 兌換 USD
$0.00789161
1 EMBER 兌換 MYR
RM0.035512245
1 EMBER 兌換 TRY
0.2766009305
1 EMBER 兌換 JPY
¥1.2384303573
1 EMBER 兌換 RUB
0.816781635
1 EMBER 兌換 INR
0.6717338432
1 EMBER 兌換 IDR
Rp129.3706350384
1 EMBER 兌換 PHP
0.4659995705
1 EMBER 兌換 EGP
￡E.0.4017618651
1 EMBER 兌換 BRL
R$0.049717143
1 EMBER 兌換 CAD
C$0.0112850023
1 EMBER 兌換 BDT
0.943047395
1 EMBER 兌換 NGN
12.273031872
1 EMBER 兌換 UAH
0.3312108717
1 EMBER 兌換 VES
Bs0.3945805
1 EMBER 兌換 PKR
Rs2.1957615664
1 EMBER 兌換 KZT
4.1251812953
1 EMBER 兌換 THB
฿0.272260545
1 EMBER 兌換 TWD
NT$0.2575032343
1 EMBER 兌換 CHF
Fr0.0070235329
1 EMBER 兌換 HKD
HK$0.0613178097
1 EMBER 兌換 MAD
.د.م0.0787582678