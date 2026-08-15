Ember SUI 今日價格

Ember SUI (ESUI) 今日實時價格為 $ 0.711137，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 ESUI 兌 USD 的匯率為 $ 0.711137 每 ESUI。

Ember SUI 目前市值在 $ 3,590,052 排名第 #-，流通供應量為 5.05M ESUI。過去 24 小時內，ESUI 的交易價格在 $ 0.702107（低點）和 $ 0.715564（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.49，而歷史最低價為 $ 0.675304。

短期表現方面，ESUI 在過去一小時內波動了 -0.27%，過去7 天內波動了 +1.52%。過去一天，總交易量達到 $ 64.68K。

Ember SUI（ESUI）市場資訊

市值 $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M 成交量（24H） $ 64.68K$ 64.68K $ 64.68K 完全稀釋市值 $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M 流通量 5.05M 5.05M 5.05M 總供應量 5,048,365.783987 5,048,365.783987 5,048,365.783987

Ember SUI 的目前市值為 $ 3.59M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 64.68K。ESUI 的流通量為 5.05M，總供應量是 5048365.783987，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.59M。