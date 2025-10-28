Elysyn Ai（ELYSYN）價格資訊 (USD)

Elysyn Ai（ELYSYN）目前實時價格為 $0.00071355。過去 24 小時內，ELYSYN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。ELYSYN 的歷史最高價為 $ 0.149965，歷史最低價為 $ 0.00069012。

從短期表現來看，ELYSYN 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Elysyn Ai（ELYSYN）市場資訊

Elysyn Ai 的目前市值為 $ 6.56K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELYSYN 的流通量為 9.19M，總供應量是 9194235.959072296，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.56K。