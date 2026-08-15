ELLIE 今日價格

ELLIE (ELLIE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 18.00%。目前 ELLIE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ELLIE。

ELLIE 目前市值在 $ 22,082 排名第 #-，流通供應量為 999.78M ELLIE。過去 24 小時內，ELLIE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0033953，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELLIE 在過去一小時內波動了 -0.07%，過去7 天內波動了 -28.02%。過去一天，總交易量達到 --。

ELLIE（ELLIE）市場資訊

市值 $ 22.08K$ 22.08K $ 22.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.08K$ 22.08K $ 22.08K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 總供應量 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263

ELLIE 的目前市值為 $ 22.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELLIE 的流通量為 999.78M，總供應量是 999776990.5918263，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.08K。