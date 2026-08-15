Elk Finance 今日價格

Elk Finance (ELK) 今日實時價格為 $ 0.0077391，過去 24 小時內變化了 0.45%。目前 ELK 兌 USD 的匯率為 $ 0.0077391 每 ELK。

Elk Finance 目前市值在 $ 124,888 排名第 #-，流通供應量為 16.13M ELK。過去 24 小時內，ELK 的交易價格在 $ 0.0076163（低點）和 $ 0.00777257（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 6.03，而歷史最低價為 $ 0.00738493。

短期表現方面，ELK 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -1.74%。過去一天，總交易量達到 $ 117.46。

Elk Finance（ELK）市場資訊

市值 $ 124.89K$ 124.89K $ 124.89K 成交量（24H） $ 117.46$ 117.46 $ 117.46 完全稀釋市值 $ 328.39K$ 328.39K $ 328.39K 流通量 16.13M 16.13M 16.13M 總供應量 42,424,242.0 42,424,242.0 42,424,242.0

Elk Finance 的目前市值為 $ 124.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 117.46。ELK 的流通量為 16.13M，總供應量是 42424242.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 328.39K。