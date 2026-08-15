Eliza 今日價格

Eliza (ELIZA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.58%。目前 ELIZA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ELIZA。

Eliza 目前市值在 $ 116,890 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M ELIZA。過去 24 小時內，ELIZA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.165555，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELIZA 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +2.05%。過去一天，總交易量達到 $ 12.47。

Eliza（ELIZA）市場資訊

市值 $ 116.89K$ 116.89K $ 116.89K 成交量（24H） $ 12.47$ 12.47 $ 12.47 完全稀釋市值 $ 116.89K$ 116.89K $ 116.89K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

Eliza 的目前市值為 $ 116.89K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 12.47。ELIZA 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999997750.54，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 116.89K。