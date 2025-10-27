Eli Lilly xStock（LLYX）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 814.77 24H最低價 $ 829.19 24H最高價 歷史最高 $ 868.14 最低價 $ 624.79 漲跌幅（1H） +0.31% 漲跌幅（1D） -1.07% 漲跌幅（7D） +1.78%

Eli Lilly xStock（LLYX）目前實時價格為 $817.36。過去 24 小時內，LLYX 的交易價格在 $ 814.77 至 $ 829.19 之間波動，市場活躍度顯著。LLYX 的歷史最高價為 $ 868.14，歷史最低價為 $ 624.79。

從短期表現來看，LLYX 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.31%，過去 24 小時內變動為 -1.07%，過去 7 天內累計變動為 +1.78%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Eli Lilly xStock（LLYX）市場資訊

市值 $ 275.67K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 17.44M 流通量 337.27 總供應量 21,342.925497754

Eli Lilly xStock 的目前市值為 $ 275.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。LLYX 的流通量為 337.27，總供應量是 21342.925497754，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.44M。