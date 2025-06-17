ElectroSwap 圖標

ElectroSwap 價格 (BOLT)

USD

ElectroSwap (BOLT) 實時價格圖表

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-4.30%(1D)

今天 ElectroSwap (BOLT) 的價格

今天 ElectroSwap (BOLT) 的實時價格爲 0.00518519 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。BOLT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ElectroSwap 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.99K USD
- ElectroSwap 當天價格變化爲 -4.39%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ElectroSwap (BOLT) 價格表現 USD

今天內，ElectroSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00023858605692351
在過去30天內，ElectroSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0022243013
在過去60天內，ElectroSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0082800494
在過去90天內，ElectroSwap 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.002517675609511114

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00023858605692351-4.39%
30天$ +0.0022243013+42.90%
60天$ +0.0082800494+159.69%
90天$ +0.002517675609511114+94.38%

ElectroSwap (BOLT) 價格分析

ElectroSwap 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00514031
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$ 0.00551298
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$ 0.00784348
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-1.76%

-4.39%

-5.35%

ElectroSwap (BOLT) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 1.99K
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什麼是ElectroSwap (BOLT)

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ElectroSwap (BOLT) 資源

官網

ElectroSwap（BOLT）代幣經濟

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大家還在問：關於 ElectroSwap (BOLT) 的其他問題

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BOLT 兌換爲當地貨幣

1 BOLT 兌換 VND
136.44827485
1 BOLT 兌換 AUD
A$0.0079333407
1 BOLT 兌換 GBP
0.0038370406
1 BOLT 兌換 EUR
0.0044592634
1 BOLT 兌換 USD
$0.00518519
1 BOLT 兌換 MYR
RM0.0219852056
1 BOLT 兌換 TRY
0.2043483379
1 BOLT 兌換 JPY
¥0.7527858842
1 BOLT 兌換 RUB
0.4093707505
1 BOLT 兌換 INR
0.4479485641
1 BOLT 兌換 IDR
Rp85.0031011536
1 BOLT 兌換 KRW
7.1029843734
1 BOLT 兌換 PHP
0.295037311
1 BOLT 兌換 EGP
￡E.0.2601928342
1 BOLT 兌換 BRL
R$0.0284148412
1 BOLT 兌換 CAD
C$0.0070000065
1 BOLT 兌換 BDT
0.6338376256
1 BOLT 兌換 NGN
8.0265704162
1 BOLT 兌換 UAH
0.2153409407
1 BOLT 兌換 VES
Bs0.52888938
1 BOLT 兌換 PKR
Rs1.468445808
1 BOLT 兌換 KZT
2.6576691345
1 BOLT 兌換 THB
฿0.1690890459
1 BOLT 兌換 TWD
NT$0.153481624
1 BOLT 兌換 AED
د.إ0.0190296473
1 BOLT 兌換 CHF
Fr0.0042000039
1 BOLT 兌換 HKD
HK$0.0406518896
1 BOLT 兌換 MAD
.د.م0.047185229
1 BOLT 兌換 MXN
$0.0984149062