Electric Vehicle Zone 圖標

Electric Vehicle Zone 價格 (EVZ)

USD

Electric Vehicle Zone (EVZ) 實時價格圖表

$0.0045062
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-1.60%(1D)

今天 Electric Vehicle Zone (EVZ) 的價格

今天 Electric Vehicle Zone (EVZ) 的實時價格爲 0.0045062 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EVZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Electric Vehicle Zone 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 683.04K USD
- Electric Vehicle Zone 當天價格變化爲 -1.67%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Electric Vehicle Zone (EVZ) 價格表現 USD

今天內，Electric Vehicle Zone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Electric Vehicle Zone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004745641
在過去60天內，Electric Vehicle Zone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0003273952
在過去90天內，Electric Vehicle Zone 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000684050300264004

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-1.67%
30天$ -0.0004745641-10.53%
60天$ -0.0003273952-7.26%
90天$ -0.000684050300264004-13.17%

Electric Vehicle Zone (EVZ) 價格分析

Electric Vehicle Zone 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00442766
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$ 0.00473244
$ 0.00473244$ 0.00473244

$ 0.876912
$ 0.876912$ 0.876912

-0.13%

-1.67%

-0.39%

Electric Vehicle Zone (EVZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 683.04K
$ 683.04K$ 683.04K

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什麼是Electric Vehicle Zone (EVZ)

EVZ(Electric Vehicle Zone/Zero carbon/Zed) is an Electric Vehicle Charge Sharing Infrastructure Platform that automatically connects chargers in idle time and electric vehicle users to provide mutual value and solve energy issues.

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Electric Vehicle Zone (EVZ) 資源

官網

大家還在問：關於 Electric Vehicle Zone (EVZ) 的其他問題

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EVZ 兌換爲當地貨幣

1 EVZ 兌換 AUD
A$0.00720992
1 EVZ 兌換 GBP
0.003650022
1 EVZ 兌換 EUR
0.004325952
1 EVZ 兌換 USD
$0.0045062
1 EVZ 兌換 MYR
RM0.020232838
1 EVZ 兌換 TRY
0.160285534
1 EVZ 兌換 JPY
¥0.70364313
1 EVZ 兌換 RUB
0.459542276
1 EVZ 兌換 INR
0.39001161
1 EVZ 兌換 IDR
Rp73.872119328
1 EVZ 兌換 PHP
0.263657762
1 EVZ 兌換 EGP
￡E.0.226842108
1 EVZ 兌換 BRL
R$0.027397696
1 EVZ 兌換 CAD
C$0.006488928
1 EVZ 兌換 BDT
0.547458238
1 EVZ 兌換 NGN
7.00804224
1 EVZ 兌換 UAH
0.18971102
1 EVZ 兌換 VES
Bs0.2433348
1 EVZ 兌換 PKR
Rs1.255517444
1 EVZ 兌換 KZT
2.3905391
1 EVZ 兌換 THB
฿0.154517598
1 EVZ 兌換 TWD
NT$0.14757805
1 EVZ 兌換 CHF
Fr0.004100642
1 EVZ 兌換 HKD
HK$0.035058236
1 EVZ 兌換 MAD
.د.م0.045242248