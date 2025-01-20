Electric Cash 價格 (ELCASH)
今天 Electric Cash (ELCASH) 的實時價格爲 0.8739 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ELCASH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Electric Cash 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 11.32K USD
- Electric Cash 當天價格變化爲 +0.34%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Electric Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00292837。
在過去30天內，Electric Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.5999135611。
在過去60天內，Electric Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.6405189750。
在過去90天內，Electric Cash 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.3701587859028555。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00292837
|+0.34%
|30天
|$ +0.5999135611
|+68.65%
|60天
|$ +0.6405189750
|+73.29%
|90天
|$ +0.3701587859028555
|+73.48%
Electric Cash 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.32%
+0.34%
-8.75%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Electric Cash is a payment protocol designed to be accessible and lightweight, with a focus on reducing transaction fees. Fast and free transactions on a secure and decentralized network make ELCASH ideal for everyday payments. Why Electric Cash? * Cash-like - A medium of exchange to facilitate everyday payments. * Improved transactions - Fast and free transactions secured by the Proof-of-Work consensus and the second layer of blockchain. * Community influence - Community-driven governance system on a decentralized network. Electric Cash launched its mainnet on 20 December 2020 as a POW coin. Feel free to check all the updated data at https://explorer.electriccash.global/
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|1 ELCASH 兌換 AUD
A$1.39824
|1 ELCASH 兌換 GBP
￡0.707859
|1 ELCASH 兌換 EUR
€0.838944
|1 ELCASH 兌換 USD
$0.8739
|1 ELCASH 兌換 MYR
RM3.923811
|1 ELCASH 兌換 TRY
₺31.084623
|1 ELCASH 兌換 JPY
¥136.459485
|1 ELCASH 兌換 RUB
₽89.120322
|1 ELCASH 兌換 INR
₹75.636045
|1 ELCASH 兌換 IDR
Rp14,326.227216
|1 ELCASH 兌換 PHP
₱51.131889
|1 ELCASH 兌換 EGP
￡E.43.992126
|1 ELCASH 兌換 BRL
R$5.313312
|1 ELCASH 兌換 CAD
C$1.258416
|1 ELCASH 兌換 BDT
৳106.170111
|1 ELCASH 兌換 NGN
₦1,359.08928
|1 ELCASH 兌換 UAH
₴36.79119
|1 ELCASH 兌換 VES
Bs47.1906
|1 ELCASH 兌換 PKR
Rs243.486018
|1 ELCASH 兌換 KZT
₸463.60395
|1 ELCASH 兌換 THB
฿29.966031
|1 ELCASH 兌換 TWD
NT$28.620225
|1 ELCASH 兌換 CHF
Fr0.795249
|1 ELCASH 兌換 HKD
HK$6.798942
|1 ELCASH 兌換 MAD
.د.م8.773956