Elderglade 今日價格

Elderglade (ELDE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.24%。目前 ELDE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ELDE。

Elderglade 目前市值在 $ 14,416.93 排名第 #-，流通供應量為 212.06M ELDE。過去 24 小時內，ELDE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.258907，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ELDE 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -8.22%。過去一天，總交易量達到 --。

Elderglade（ELDE）市場資訊

市值 $ 14.42K$ 14.42K $ 14.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.04K$ 21.04K $ 21.04K 流通量 212.06M 212.06M 212.06M 總供應量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Elderglade 的目前市值為 $ 14.42K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ELDE 的流通量為 212.06M，總供應量是 400000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.04K。