Ekstra AI 今日價格

Ekstra AI (XTRA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.85%。目前 XTRA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 XTRA。

Ekstra AI 目前市值在 $ 133,228 排名第 #-，流通供應量為 848.21M XTRA。過去 24 小時內，XTRA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00102544，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，XTRA 在過去一小時內波動了 +0.00%，過去7 天內波動了 -18.35%。過去一天，總交易量達到 $ 4.02K。

Ekstra AI（XTRA）市場資訊

市值 $ 133.23K$ 133.23K $ 133.23K 成交量（24H） $ 4.02K$ 4.02K $ 4.02K 完全稀釋市值 $ 144.03K$ 144.03K $ 144.03K 流通量 848.21M 848.21M 848.21M 總供應量 999,837,176.850064 999,837,176.850064 999,837,176.850064

Ekstra AI 的目前市值為 $ 133.23K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.02K。XTRA 的流通量為 848.21M，總供應量是 999837176.850064，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 144.03K。