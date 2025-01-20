Eigenpie swETH 價格 (MSWETH)
今天 Eigenpie swETH (MSWETH) 的實時價格爲 2,895.24 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MSWETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Eigenpie swETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.51K USD
- Eigenpie swETH 當天價格變化爲 -20.61%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Eigenpie swETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -751.637330859948。
在過去30天內，Eigenpie swETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -533.2951013280。
在過去60天內，Eigenpie swETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -383.3584388760。
在過去90天內，Eigenpie swETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +37.7733150661113。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -751.637330859948
|-20.61%
|30天
|$ -533.2951013280
|-18.41%
|60天
|$ -383.3584388760
|-13.24%
|90天
|$ +37.7733150661113
|+1.32%
Eigenpie swETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+2.13%
-20.61%
-14.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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|1 MSWETH 兌換 AUD
A$4,632.384
|1 MSWETH 兌換 GBP
￡2,345.1444
|1 MSWETH 兌換 EUR
€2,779.4304
|1 MSWETH 兌換 USD
$2,895.24
|1 MSWETH 兌換 MYR
RM12,999.6276
|1 MSWETH 兌換 TRY
₺102,983.6868
|1 MSWETH 兌換 JPY
¥452,091.726
|1 MSWETH 兌換 RUB
₽295,256.5752
|1 MSWETH 兌換 INR
₹250,583.022
|1 MSWETH 兌換 IDR
Rp47,462,943.2256
|1 MSWETH 兌換 PHP
₱169,400.4924
|1 MSWETH 兌換 EGP
￡E.145,746.3816
|1 MSWETH 兌換 BRL
R$17,603.0592
|1 MSWETH 兌換 CAD
C$4,169.1456
|1 MSWETH 兌換 BDT
৳351,742.7076
|1 MSWETH 兌換 NGN
₦4,502,677.248
|1 MSWETH 兌換 UAH
₴121,889.604
|1 MSWETH 兌換 VES
Bs156,342.96
|1 MSWETH 兌換 PKR
Rs806,671.7688
|1 MSWETH 兌換 KZT
₸1,535,924.82
|1 MSWETH 兌換 THB
฿99,277.7796
|1 MSWETH 兌換 TWD
NT$94,819.11
|1 MSWETH 兌換 CHF
Fr2,634.6684
|1 MSWETH 兌換 HKD
HK$22,524.9672
|1 MSWETH 兌換 MAD
.د.م29,068.2096