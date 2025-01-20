Eigenpie mstETH 價格 (MSTETH)
今天 Eigenpie mstETH (MSTETH) 的實時價格爲 3,404.74 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。MSTETH 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Eigenpie mstETH 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 74.64K USD
- Eigenpie mstETH 當天價格變化爲 +4.77%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，Eigenpie mstETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +154.94。
在過去30天內，Eigenpie mstETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -202.3116936440。
在過去60天內，Eigenpie mstETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +219.5655540680。
在過去90天內，Eigenpie mstETH 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +711.197046478847。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +154.94
|+4.77%
|30天
|$ -202.3116936440
|-5.94%
|60天
|$ +219.5655540680
|+6.45%
|90天
|$ +711.197046478847
|+26.40%
Eigenpie mstETH 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-1.10%
+4.77%
+0.87%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Eigenpie is the first isolated liquid restaking platform for ETH LSTs, leveraging the infrastructure of EigenLayer and allowing LST holders to earn more. As a SubDAO created within the Magpie ecosystem, Eigenpie contributes to EigenLayer by enabling a process known as liquid restaking.
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|1 MSTETH 兌換 AUD
A$5,447.584
|1 MSTETH 兌換 GBP
￡2,757.8394
|1 MSTETH 兌換 EUR
€3,268.5504
|1 MSTETH 兌換 USD
$3,404.74
|1 MSTETH 兌換 MYR
RM15,287.2826
|1 MSTETH 兌換 TRY
₺121,106.6018
|1 MSTETH 兌換 JPY
¥531,650.151
|1 MSTETH 兌換 RUB
₽347,215.3852
|1 MSTETH 兌換 INR
₹294,680.247
|1 MSTETH 兌換 IDR
Rp55,815,400.9056
|1 MSTETH 兌換 PHP
₱199,211.3374
|1 MSTETH 兌換 EGP
￡E.171,394.6116
|1 MSTETH 兌換 BRL
R$20,700.8192
|1 MSTETH 兌換 CAD
C$4,902.8256
|1 MSTETH 兌換 BDT
৳413,641.8626
|1 MSTETH 兌換 NGN
₦5,295,051.648
|1 MSTETH 兌換 UAH
₴143,339.554
|1 MSTETH 兌換 VES
Bs183,855.96
|1 MSTETH 兌換 PKR
Rs948,628.6588
|1 MSTETH 兌換 KZT
₸1,806,214.57
|1 MSTETH 兌換 THB
฿116,748.5346
|1 MSTETH 兌換 TWD
NT$111,505.235
|1 MSTETH 兌換 CHF
Fr3,098.3134
|1 MSTETH 兌換 HKD
HK$26,488.8772
|1 MSTETH 兌換 MAD
.د.م34,183.5896