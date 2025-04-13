Eggs Finance 價格 (EGGS)
今天 Eggs Finance (EGGS) 的實時價格爲 0.0005837 USD。目前其市值爲 $ 40.54M USD。EGGS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Eggs Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Eggs Finance 當天價格變化爲 +2.91%
- 其循環供應量爲 69.47B USD
在獲取 MEXC 上從 EGGS兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 EGGS 價格信息的首選平台。
今天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000134187。
在過去60天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+2.91%
|30天
|$ +0.0000134187
|+2.30%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Eggs Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.84%
+2.91%
+5.55%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 EGGS 兌換 VND
₫14.9666517
|1 EGGS 兌換 AUD
A$0.000928083
|1 EGGS 兌換 GBP
￡0.000443612
|1 EGGS 兌換 EUR
€0.000513656
|1 EGGS 兌換 USD
$0.0005837
|1 EGGS 兌換 MYR
RM0.002579954
|1 EGGS 兌換 TRY
₺0.022215622
|1 EGGS 兌換 JPY
¥0.083766787
|1 EGGS 兌換 RUB
₽0.048552166
|1 EGGS 兌換 INR
₹0.050174852
|1 EGGS 兌換 IDR
Rp9.728329442
|1 EGGS 兌換 KRW
₩0.829116665
|1 EGGS 兌換 PHP
₱0.033375966
|1 EGGS 兌換 EGP
￡E.0.029932136
|1 EGGS 兌換 BRL
R$0.003420482
|1 EGGS 兌換 CAD
C$0.000805506
|1 EGGS 兌換 BDT
৳0.070773625
|1 EGGS 兌換 NGN
₦0.927977934
|1 EGGS 兌換 UAH
₴0.024112647
|1 EGGS 兌換 VES
Bs0.0414427
|1 EGGS 兌換 PKR
Rs0.163313423
|1 EGGS 兌換 KZT
₸0.301025764
|1 EGGS 兌換 THB
฿0.019536439
|1 EGGS 兌換 TWD
NT$0.018894369
|1 EGGS 兌換 AED
د.إ0.002142179
|1 EGGS 兌換 CHF
Fr0.000472797
|1 EGGS 兌換 HKD
HK$0.004523675
|1 EGGS 兌換 MAD
.د.م0.005416736
|1 EGGS 兌換 MXN
$0.01184911