Eggs Finance 圖標

Eggs Finance 價格 (EGGS)

USD

Eggs Finance (EGGS) 實時價格圖表

$0.00058361
$0.00058361$0.00058361
+2.80%(1D)

今天 Eggs Finance (EGGS) 的價格

今天 Eggs Finance (EGGS) 的實時價格爲 0.0005837 USD。目前其市值爲 $ 40.54M USD。EGGS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Eggs Finance 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Eggs Finance 當天價格變化爲 +2.91%
- 其循環供應量爲 69.47B USD

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Eggs Finance (EGGS) 價格表現 USD

今天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0000134187
在過去60天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Eggs Finance 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+2.91%
30天$ +0.0000134187+2.30%
60天$ 0--
90天$ 0--

Eggs Finance (EGGS) 價格分析

Eggs Finance 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00055952
$ 0.00055952$ 0.00055952

$ 0.00060922
$ 0.00060922$ 0.00060922

$ 0.00113113
$ 0.00113113$ 0.00113113

+0.84%

+2.91%

+5.55%

Eggs Finance (EGGS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 40.54M
$ 40.54M$ 40.54M

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69.47B
69.47B 69.47B

什麼是Eggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

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Eggs Finance (EGGS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Eggs Finance (EGGS) 的其他問題

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EGGS 兌換爲當地貨幣

1 EGGS 兌換 VND
14.9666517
1 EGGS 兌換 AUD
A$0.000928083
1 EGGS 兌換 GBP
0.000443612
1 EGGS 兌換 EUR
0.000513656
1 EGGS 兌換 USD
$0.0005837
1 EGGS 兌換 MYR
RM0.002579954
1 EGGS 兌換 TRY
0.022215622
1 EGGS 兌換 JPY
¥0.083766787
1 EGGS 兌換 RUB
0.048552166
1 EGGS 兌換 INR
0.050174852
1 EGGS 兌換 IDR
Rp9.728329442
1 EGGS 兌換 KRW
0.829116665
1 EGGS 兌換 PHP
0.033375966
1 EGGS 兌換 EGP
￡E.0.029932136
1 EGGS 兌換 BRL
R$0.003420482
1 EGGS 兌換 CAD
C$0.000805506
1 EGGS 兌換 BDT
0.070773625
1 EGGS 兌換 NGN
0.927977934
1 EGGS 兌換 UAH
0.024112647
1 EGGS 兌換 VES
Bs0.0414427
1 EGGS 兌換 PKR
Rs0.163313423
1 EGGS 兌換 KZT
0.301025764
1 EGGS 兌換 THB
฿0.019536439
1 EGGS 兌換 TWD
NT$0.018894369
1 EGGS 兌換 AED
د.إ0.002142179
1 EGGS 兌換 CHF
Fr0.000472797
1 EGGS 兌換 HKD
HK$0.004523675
1 EGGS 兌換 MAD
.د.م0.005416736
1 EGGS 兌換 MXN
$0.01184911