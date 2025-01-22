EGAZ 圖標

EGAZ 價格 (EGAZ)

USD

EGAZ (EGAZ) 實時價格圖表

$0.00349043
$0.00349043$0.00349043
-5.50%(1D)

今天 EGAZ (EGAZ) 的價格

今天 EGAZ (EGAZ) 的實時價格爲 0.00349043 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EGAZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EGAZ 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 42.66 USD
- EGAZ 當天價格變化爲 -5.51%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

在獲取 MEXC 上從 EGAZ兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 EGAZ 價格信息的首選平臺。

EGAZ (EGAZ) 價格表現 USD

今天內，EGAZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000203620636672779
在過去30天內，EGAZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0018696554
在過去60天內，EGAZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0022678402
在過去90天內，EGAZ 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000546852156339696

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.000203620636672779-5.51%
30天$ -0.0018696554-53.56%
60天$ -0.0022678402-64.97%
90天$ -0.0000546852156339696-1.54%

EGAZ (EGAZ) 價格分析

EGAZ 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00344316
$ 0.00344316$ 0.00344316

$ 0.00370255
$ 0.00370255$ 0.00370255

$ 0.188937
$ 0.188937$ 0.188937

-0.55%

-5.51%

-22.06%

EGAZ (EGAZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 42.66
$ 42.66$ 42.66

0.00
0.00 0.00

什麼是EGAZ (EGAZ)

What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

EGAZ (EGAZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 EGAZ (EGAZ) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其當前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的鏈接也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EGAZ 兌換爲當地貨幣

1 EGAZ 兌換 AUD
A$0.0055497837
1 EGAZ 兌換 GBP
0.0028272483
1 EGAZ 兌換 EUR
0.0033508128
1 EGAZ 兌換 USD
$0.00349043
1 EGAZ 兌換 MYR
RM0.0154975092
1 EGAZ 兌換 TRY
0.1244338295
1 EGAZ 兌換 JPY
¥0.54450708
1 EGAZ 兌換 RUB
0.3446450582
1 EGAZ 兌換 INR
0.3019920036
1 EGAZ 兌換 IDR
Rp56.2972501829
1 EGAZ 兌換 PHP
0.2040854421
1 EGAZ 兌換 EGP
￡E.0.175568629
1 EGAZ 兌換 BRL
R$0.0210123886
1 EGAZ 兌換 CAD
C$0.0049913149
1 EGAZ 兌換 BDT
0.4226561687
1 EGAZ 兌換 NGN
5.4114928634
1 EGAZ 兌換 UAH
0.1470518159
1 EGAZ 兌換 VES
Bs0.19197365
1 EGAZ 兌換 PKR
Rs0.9679311433
1 EGAZ 兌換 KZT
1.818863073
1 EGAZ 兌換 THB
฿0.1180812469
1 EGAZ 兌換 TWD
NT$0.1143464868
1 EGAZ 兌換 CHF
Fr0.003141387
1 EGAZ 兌換 HKD
HK$0.0271555454
1 EGAZ 兌換 MAD
.د.م0.0348344914