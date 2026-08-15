Eduvantage AI 今日價格

Eduvantage AI (EAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.90%。目前 EAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EAI。

Eduvantage AI 目前市值在 $ 344,257 排名第 #-，流通供應量為 999.55M EAI。過去 24 小時內，EAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00701102，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EAI 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 -3.58%。過去一天，總交易量達到 $ 967.07。

Eduvantage AI（EAI）市場資訊

市值 $ 344.26K$ 344.26K $ 344.26K 成交量（24H） $ 967.07$ 967.07 $ 967.07 完全稀釋市值 $ 344.26K$ 344.26K $ 344.26K 流通量 999.55M 999.55M 999.55M 總供應量 999,551,866.586022 999,551,866.586022 999,551,866.586022

Eduvantage AI 的目前市值為 $ 344.26K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 967.07。EAI 的流通量為 999.55M，總供應量是 999551866.586022，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 344.26K。