Edu3Labs 今日價格

Edu3Labs (NFE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.46%。目前 NFE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 NFE。

Edu3Labs 目前市值在 $ 255,151 排名第 #-，流通供應量為 52.59M NFE。過去 24 小時內，NFE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.342138，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，NFE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -16.08%。過去一天，總交易量達到 $ 1.12K。

Edu3Labs（NFE）市場資訊

市值 $ 255.15K$ 255.15K $ 255.15K 成交量（24H） $ 1.12K$ 1.12K $ 1.12K 完全稀釋市值 $ 611.42K$ 611.42K $ 611.42K 流通量 52.59M 52.59M 52.59M 總供應量 899,599,999.28 899,599,999.28 899,599,999.28

Edu3Labs 的目前市值為 $ 255.15K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.12K。NFE 的流通量為 52.59M，總供應量是 899599999.28，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 611.42K。