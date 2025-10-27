Edu3Games（EGN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.0159502 $ 0.0159502 $ 0.0159502 24H最低價 $ 0.01696441 $ 0.01696441 $ 0.01696441 24H最高價 24H最低價 $ 0.0159502$ 0.0159502 $ 0.0159502 24H最高價 $ 0.01696441$ 0.01696441 $ 0.01696441 歷史最高 $ 0.04242631$ 0.04242631 $ 0.04242631 最低價 $ 0.01495834$ 0.01495834 $ 0.01495834 漲跌幅（1H） -0.01% 漲跌幅（1D） -3.83% 漲跌幅（7D） -14.15% 漲跌幅（7D） -14.15%

Edu3Games（EGN）目前實時價格為 $0.01596192。過去 24 小時內，EGN 的交易價格在 $ 0.0159502 至 $ 0.01696441 之間波動，市場活躍度顯著。EGN 的歷史最高價為 $ 0.04242631，歷史最低價為 $ 0.01495834。

從短期表現來看，EGN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.01%，過去 24 小時內變動為 -3.83%，過去 7 天內累計變動為 -14.15%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Edu3Games（EGN）市場資訊

市值 $ 15.97M$ 15.97M $ 15.97M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 15.97M$ 15.97M $ 15.97M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,999,798.335335 999,999,798.335335 999,999,798.335335

Edu3Games 的目前市值為 $ 15.97M, 它過去 24 小時的交易量為 --。EGN 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999999798.335335，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.97M。