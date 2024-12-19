Edgevana Staked SOL 價格 (EDGESOL)
今天 Edgevana Staked SOL (EDGESOL) 的實時價格爲 244.31 USD。目前其市值爲 $ 3.74M USD。EDGESOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Edgevana Staked SOL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 93.86K USD
- Edgevana Staked SOL 當天價格變化爲 -2.43%
- 其循環供應量爲 19.68K USD
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今天內，Edgevana Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -6.093379297188。
在過去30天內，Edgevana Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -33.2559169580。
在過去60天內，Edgevana Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +81.9266222280。
在過去90天內，Edgevana Staked SOL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +47.19607425366422。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -6.093379297188
|-2.43%
|30天
|$ -33.2559169580
|-13.61%
|60天
|$ +81.9266222280
|+33.53%
|90天
|$ +47.19607425366422
|+23.94%
Edgevana Staked SOL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.24%
-2.43%
-8.70%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators
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|1 EDGESOL 兌換 AUD
A$390.896
|1 EDGESOL 兌換 GBP
￡193.0049
|1 EDGESOL 兌換 EUR
€234.5376
|1 EDGESOL 兌換 USD
$244.31
|1 EDGESOL 兌換 MYR
RM1,099.395
|1 EDGESOL 兌換 TRY
₺8,563.0655
|1 EDGESOL 兌換 JPY
¥38,339.5683
|1 EDGESOL 兌換 RUB
₽25,286.085
|1 EDGESOL 兌換 INR
₹20,795.6672
|1 EDGESOL 兌換 IDR
Rp4,005,081.3264
|1 EDGESOL 兌換 PHP
₱14,426.5055
|1 EDGESOL 兌換 EGP
￡E.12,437.8221
|1 EDGESOL 兌換 BRL
R$1,539.153
|1 EDGESOL 兌換 CAD
C$349.3633
|1 EDGESOL 兌換 BDT
৳29,195.045
|1 EDGESOL 兌換 NGN
₦379,950.912
|1 EDGESOL 兌換 UAH
₴10,253.6907
|1 EDGESOL 兌換 VES
Bs12,215.5
|1 EDGESOL 兌換 PKR
Rs67,976.8144
|1 EDGESOL 兌換 KZT
₸127,708.1663
|1 EDGESOL 兌換 THB
฿8,428.695
|1 EDGESOL 兌換 TWD
NT$7,971.8353
|1 EDGESOL 兌換 CHF
Fr217.4359
|1 EDGESOL 兌換 HKD
HK$1,898.2887
|1 EDGESOL 兌換 MAD
.د.م2,438.2138