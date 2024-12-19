今天 Edgevana Staked SOL (EDGESOL) 的價格

今天 Edgevana Staked SOL (EDGESOL) 的實時價格爲 244.31 USD。目前其市值爲 $ 3.74M USD。EDGESOL 兌換 USD 的價格爲實時更新。

Edgevana Staked SOL 的主要市場表現：

- 24 小時交易量爲 $ 93.86K USD

- Edgevana Staked SOL 當天價格變化爲 -2.43%

- 其循環供應量爲 19.68K USD

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