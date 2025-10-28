economycoin（ECONOMY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00000747 $ 0.00000773 24H最低價 $ 0.00000747 24H最高價 $ 0.00000773 歷史最高 $ 0.00045365 最低價 $ 0.00000682 漲跌幅（1H） 0.00% 漲跌幅（1D） -1.55% 漲跌幅（7D） +5.00%

economycoin（ECONOMY）目前實時價格為 $0.00000759。過去 24 小時內，ECONOMY 的交易價格在 $ 0.00000747 至 $ 0.00000773 之間波動，市場活躍度顯著。ECONOMY 的歷史最高價為 $ 0.00045365，歷史最低價為 $ 0.00000682。

從短期表現來看，ECONOMY 在過去 1 小時內的價格變動為 0.00%，過去 24 小時內變動為 -1.55%，過去 7 天內累計變動為 +5.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

economycoin（ECONOMY）市場資訊

市值 $ 7.59K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 7.59K 流通量 999.32M 總供應量 999,321,442.617342

economycoin 的目前市值為 $ 7.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ECONOMY 的流通量為 999.32M，總供應量是 999321442.617342，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.59K。