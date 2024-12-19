ECO 圖標

ECO 價格 (ECO)

USD

ECO (ECO) 實時價格圖表

$0.00680275
$0.00680275$0.00680275
0.00%(1D)

今天 ECO (ECO) 的價格

今天 ECO (ECO) 的實時價格爲 0.00680275 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。ECO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ECO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 236.07 USD
- ECO 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 253.66M USD

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ECO (ECO) 價格表現 USD

今天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001607251
在過去60天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013961345
在過去90天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0001607251-2.36%
60天$ -0.0013961345-20.52%
90天$ 0--

ECO (ECO) 價格分析

ECO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0488725
$ 0.0488725$ 0.0488725

--

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-1.57%

ECO (ECO) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 236.07
$ 236.07$ 236.07

253.66M
253.66M 253.66M

什麼是ECO (ECO)

Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system.

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ECO (ECO) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 ECO (ECO) 的其他問題

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ECO 兌換爲當地貨幣

1 ECO 兌換 AUD
A$0.0108844
1 ECO 兌換 GBP
0.0053741725
1 ECO 兌換 EUR
0.00653064
1 ECO 兌換 USD
$0.00680275
1 ECO 兌換 MYR
RM0.030612375
1 ECO 兌換 TRY
0.2384363875
1 ECO 兌換 JPY
¥1.0675555575
1 ECO 兌換 RUB
0.704084625
1 ECO 兌換 INR
0.57905008
1 ECO 兌換 IDR
Rp111.52047396
1 ECO 兌換 PHP
0.4017023875
1 ECO 兌換 EGP
￡E.0.3463280025
1 ECO 兌換 BRL
R$0.042857325
1 ECO 兌換 CAD
C$0.0097279325
1 ECO 兌換 BDT
0.812928625
1 ECO 兌換 NGN
10.5796368
1 ECO 兌換 UAH
0.2855114175
1 ECO 兌換 VES
Bs0.3401375
1 ECO 兌換 PKR
Rs1.89279716
1 ECO 兌換 KZT
3.5560015075
1 ECO 兌換 THB
฿0.234694875
1 ECO 兌換 TWD
NT$0.2219737325
1 ECO 兌換 CHF
Fr0.0060544475
1 ECO 兌換 HKD
HK$0.0528573675
1 ECO 兌換 MAD
.د.م0.067891445