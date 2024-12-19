ECO 價格 (ECO)
今天 ECO (ECO) 的實時價格爲 0.00680275 USD。目前其市值爲 $ 1.73M USD。ECO 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ECO 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 236.07 USD
- ECO 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 253.66M USD
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今天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0001607251。
在過去60天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0013961345。
在過去90天內，ECO 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -0.0001607251
|-2.36%
|60天
|$ -0.0013961345
|-20.52%
|90天
|$ 0
|--
ECO 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
--
--
-1.57%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Eco is a cryptocurrency with independent monetary policy, designed to evolve and support a growing Economy. Eco’s design is informed by the following assumptions: Given better economic data and a more transparent incentive structure for governance, it is possible to govern and grow a currency that is digitally-native and more clearly aligned with its users’ best interests. Within the Eco Currency system, there are two tokens. $ECO is the currency itself — governed by its community, with the goal of building an independent currency for saving and spending. $ECOx is the secondary token meant to bootstrap governance and liquidity for the system.
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|1 ECO 兌換 AUD
A$0.0108844
|1 ECO 兌換 GBP
￡0.0053741725
|1 ECO 兌換 EUR
€0.00653064
|1 ECO 兌換 USD
$0.00680275
|1 ECO 兌換 MYR
RM0.030612375
|1 ECO 兌換 TRY
₺0.2384363875
|1 ECO 兌換 JPY
¥1.0675555575
|1 ECO 兌換 RUB
₽0.704084625
|1 ECO 兌換 INR
₹0.57905008
|1 ECO 兌換 IDR
Rp111.52047396
|1 ECO 兌換 PHP
₱0.4017023875
|1 ECO 兌換 EGP
￡E.0.3463280025
|1 ECO 兌換 BRL
R$0.042857325
|1 ECO 兌換 CAD
C$0.0097279325
|1 ECO 兌換 BDT
৳0.812928625
|1 ECO 兌換 NGN
₦10.5796368
|1 ECO 兌換 UAH
₴0.2855114175
|1 ECO 兌換 VES
Bs0.3401375
|1 ECO 兌換 PKR
Rs1.89279716
|1 ECO 兌換 KZT
₸3.5560015075
|1 ECO 兌換 THB
฿0.234694875
|1 ECO 兌換 TWD
NT$0.2219737325
|1 ECO 兌換 CHF
Fr0.0060544475
|1 ECO 兌換 HKD
HK$0.0528573675
|1 ECO 兌換 MAD
.د.م0.067891445