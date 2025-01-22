ECL 圖標

ECL 價格 (ECL)

USD

ECL (ECL) 實時價格圖表

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0.00%(1D)

今天 ECL (ECL) 的價格

今天 ECL (ECL) 的實時價格爲 0.00395473 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ECL 兌換 USD 的價格爲實時更新。
ECL 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 94.78 USD
- ECL 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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ECL (ECL) 價格表現 USD

今天內，ECL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，ECL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012451064
在過去60天內，ECL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0015557706
在過去90天內，ECL 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000315377206997316

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -0.0012451064-31.48%
60天$ -0.0015557706-39.33%
90天$ -0.000315377206997316-7.38%

ECL (ECL) 價格分析

ECL 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

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$ 0.095451
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ECL (ECL) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 94.78
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什麼是ECL (ECL)

Euclid Finance is a comprehensive solution that simplifies the restaking process, offers an omnichain liquid asset (elETH) representing restaked positions, and establishes a trustless and permissionless operator network inspired by Rocket Pool. Euclid aims to enhance the accessibility, security, and decentralization of EigenLayer while fostering a robust DeFi ecosystem. Euclid finance is a genesis member protocol of NGAD, which rapidly leverage DeFi composability and construct the elETH eco.

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ECL (ECL) 資源

官網

大家還在問：關於 ECL (ECL) 的其他問題

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ECL 兌換爲當地貨幣

1 ECL 兌換 AUD
A$0.0062880207
1 ECL 兌換 GBP
0.0032033313
1 ECL 兌換 EUR
0.0037965408
1 ECL 兌換 USD
$0.00395473
1 ECL 兌換 MYR
RM0.0175590012
1 ECL 兌換 TRY
0.1409861245
1 ECL 兌換 JPY
¥0.61693788
1 ECL 兌換 RUB
0.3904900402
1 ECL 兌換 INR
0.3421632396
1 ECL 兌換 IDR
Rp63.7859588119
1 ECL 兌換 PHP
0.2312330631
1 ECL 兌換 EGP
￡E.0.198922919
1 ECL 兌換 BRL
R$0.0238074746
1 ECL 兌換 CAD
C$0.0056552639
1 ECL 兌換 BDT
0.4788782557
1 ECL 兌換 NGN
6.1313342974
1 ECL 兌換 UAH
0.1666127749
1 ECL 兌換 VES
Bs0.21751015
1 ECL 兌換 PKR
Rs1.0966861763
1 ECL 兌換 KZT
2.060809803
1 ECL 兌換 THB
฿0.1337885159
1 ECL 兌換 TWD
NT$0.1295569548
1 ECL 兌換 CHF
Fr0.003559257
1 ECL 兌換 HKD
HK$0.0307677994
1 ECL 兌換 MAD
.د.م0.0394682054