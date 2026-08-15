EbolaVirus 今日價格

EbolaVirus (EBOLA) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.77%。目前 EBOLA 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EBOLA。

EbolaVirus 目前市值在 $ 65,828 排名第 #-，流通供應量為 999.37M EBOLA。過去 24 小時內，EBOLA 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EBOLA 在過去一小時內波動了 +1.60%，過去7 天內波動了 +35.66%。過去一天，總交易量達到 --。

EbolaVirus（EBOLA）市場資訊

市值 $ 65.83K$ 65.83K $ 65.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 65.83K$ 65.83K $ 65.83K 流通量 999.37M 999.37M 999.37M 總供應量 999,369,587.373437 999,369,587.373437 999,369,587.373437

EbolaVirus 的目前市值為 $ 65.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EBOLA 的流通量為 999.37M，總供應量是 999369587.373437，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 65.83K。