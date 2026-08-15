Eaton Corporation plc xStock 今日價格

Eaton Corporation plc xStock (ETNX) 今日實時價格為 $ 461.16，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 ETNX 兌 USD 的匯率為 $ 461.16 每 ETNX。

Eaton Corporation plc xStock 目前市值在 $ 166,215 排名第 #-，流通供應量為 360.43 ETNX。過去 24 小時內，ETNX 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 461.26，而歷史最低價為 $ 361.78。

短期表現方面，ETNX 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +17.53%。過去一天，總交易量達到 $ 2.40K。

Eaton Corporation plc xStock（ETNX）市場資訊

市值 $ 166.22K$ 166.22K $ 166.22K 成交量（24H） $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K 完全稀釋市值 $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M 流通量 360.43 360.43 360.43 總供應量 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

Eaton Corporation plc xStock 的目前市值為 $ 166.22K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.40K。ETNX 的流通量為 360.43，總供應量是 134214.1615361297，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 61.89M。