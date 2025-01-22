EasyFi V2 圖標

EasyFi V2 價格 (EZ)

USD

EasyFi V2 (EZ) 實時價格圖表

$0.00860542
$0.00860542$0.00860542
+1.30%(1D)

今天 EasyFi V2 (EZ) 的價格

今天 EasyFi V2 (EZ) 的實時價格爲 0.00860266 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。EZ 兌換 USD 的價格爲實時更新。
EasyFi V2 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 520.27 USD
- EasyFi V2 當天價格變化爲 +1.48%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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EasyFi V2 (EZ) 價格表現 USD

今天內，EasyFi V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00012571
在過去30天內，EasyFi V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0012803184
在過去60天內，EasyFi V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0004839194
在過去90天內，EasyFi V2 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001800555639674718

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00012571+1.48%
30天$ -0.0012803184-14.88%
60天$ -0.0004839194-5.62%
90天$ -0.001800555639674718-17.30%

EasyFi V2 (EZ) 價格分析

EasyFi V2 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00788452
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$ 0.00927136
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$ 43.55
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-0.02%

+1.48%

-7.62%

EasyFi V2 (EZ) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 520.27
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什麼是EasyFi V2 (EZ)

Layer 2 Defi Lending Protocol for Digital Assets

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EasyFi V2 (EZ) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 EasyFi V2 (EZ) 的其他問題

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EZ 兌換爲當地貨幣

1 EZ 兌換 AUD
A$0.0136782294
1 EZ 兌換 GBP
0.0069681546
1 EZ 兌換 EUR
0.0082585536
1 EZ 兌換 USD
$0.00860266
1 EZ 兌換 MYR
RM0.0381958104
1 EZ 兌換 TRY
0.306684829
1 EZ 兌換 JPY
¥1.3426171462
1 EZ 兌換 RUB
0.849512675
1 EZ 兌換 INR
0.7443021432
1 EZ 兌換 IDR
Rp138.7525612198
1 EZ 兌換 PHP
0.5029975302
1 EZ 兌換 EGP
￡E.0.432713798
1 EZ 兌換 BRL
R$0.0517880132
1 EZ 兌換 CAD
C$0.0123018038
1 EZ 兌換 BDT
1.0416960994
1 EZ 兌換 NGN
13.3373920108
1 EZ 兌換 UAH
0.3624300658
1 EZ 兌換 VES
Bs0.4731463
1 EZ 兌換 PKR
Rs2.3856036446
1 EZ 兌換 KZT
4.482846126
1 EZ 兌換 THB
฿0.2910279878
1 EZ 兌換 TWD
NT$0.2818231416
1 EZ 兌換 CHF
Fr0.007742394
1 EZ 兌換 HKD
HK$0.0669286948
1 EZ 兌換 MAD
.د.م0.0858545468