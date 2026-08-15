Ease Staked NXM 今日價格

Ease Staked NXM (STNXM) 今日實時價格為 $ 52.69，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 STNXM 兌 USD 的匯率為 $ 52.69 每 STNXM。

Ease Staked NXM 目前市值在 $ 6,005,611 排名第 #-，流通供應量為 113.96K STNXM。過去 24 小時內，STNXM 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 62.88，而歷史最低價為 $ 39.07。

短期表現方面，STNXM 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 465.91。

Ease Staked NXM（STNXM）市場資訊

市值 $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M 成交量（24H） $ 465.91$ 465.91 $ 465.91 完全稀釋市值 $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M 流通量 113.96K 113.96K 113.96K 總供應量 113,960.5540291475 113,960.5540291475 113,960.5540291475

Ease Staked NXM 的目前市值為 $ 6.01M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 465.91。STNXM 的流通量為 113.96K，總供應量是 113960.5540291475，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 6.01M。