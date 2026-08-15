EarthMeta 的當前價格是多少？

EarthMeta（EMT）的交易價格為 NT$0.0612503567898616800000，反映過去 24 小時內價格波動了 -9.80%。此即時數據匯集了全球交易所的定價資訊，以便交易者隨時掌握準確的市場估值。

EarthMeta 在其生態系統中扮演什麼角色？

作為 -- 網路的核心資產及 Ethereum Ecosystem 領域的一部分，EMT 經常驅動支付、權益抵押、治理投票和流動性激勵等關鍵功能。其設計會影響整個生態系統中應用程式或智慧合約的運作方式。

今日 EMT 的交易活躍度如何？

過去 24 小時內，EMT 的交易量達到了 NT$--。高交易量通常意味著投資者興趣強烈，流動性更佳，無論是小額還是大額交易者都能獲得更好的執行效果。

EarthMeta 的流通供應量是多少？

目前共有 2100000000.0 個代幣在流通，這決定了可供交易的數量。流通供應量有助於投資者估算稀缺性、通膨動態以及長期代幣分配的可能性。

EMT 的市值與排名是多少？

EarthMeta 目前位居第 1699 名，市值達到 NT$128625372.49380357600000，使其成為該領域內備受認可的資產之一，幫助投資者衡量其相對規模。

過去 24 小時內，EarthMeta 的表現如何？

其價格在過去 24 小時內波動了 -9.80%。短期價格波動可能受到交易情緒、流動性變化或 -- 網路相關發展的影響。

EarthMeta 與同類別的其他資產相比如何？

在 Ethereum Ecosystem 分類中，EMT 展現出競爭力十足的活動，這得益於其強勁的交易水準、高流動性和在生態系統中的持續使用場景。