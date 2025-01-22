Earth 2 Essence 圖標

Earth 2 Essence 價格 (ESS)

USD

Earth 2 Essence (ESS) 實時價格圖表

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+4.20%(1D)

今天 Earth 2 Essence (ESS) 的價格

今天 Earth 2 Essence (ESS) 的實時價格爲 0.056529 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。ESS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Earth 2 Essence 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 16.24K USD
- Earth 2 Essence 當天價格變化爲 +4.53%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Earth 2 Essence (ESS) 價格表現 USD

今天內，Earth 2 Essence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00245093
在過去30天內，Earth 2 Essence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0041959611
在過去60天內，Earth 2 Essence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0008720954
在過去90天內，Earth 2 Essence 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00740730015528942

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00245093+4.53%
30天$ -0.0041959611-7.42%
60天$ -0.0008720954-1.54%
90天$ +0.00740730015528942+15.08%

Earth 2 Essence (ESS) 價格分析

Earth 2 Essence 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.052938
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$ 0.057785
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$ 0.144422
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-0.65%

+4.53%

-5.71%

Earth 2 Essence (ESS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 16.24K
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什麼是Earth 2 Essence (ESS)

Earth 2 is a concept for a second virtual Earth; a metaverse, between virtual and physical reality in which real-world geolocations on a sectioned map correspond to geographically accurate digital virtual environments inside a 1:1 scale virtual Earth which can also be used to mine Essence.

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Earth 2 Essence (ESS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Earth 2 Essence (ESS) 的其他問題

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ESS 兌換爲當地貨幣

1 ESS 兌換 AUD
A$0.08988111
1 ESS 兌換 GBP
0.04578849
1 ESS 兌換 EUR
0.05426784
1 ESS 兌換 USD
$0.056529
1 ESS 兌換 MYR
RM0.25098876
1 ESS 兌換 TRY
2.01525885
1 ESS 兌換 JPY
¥8.82248103
1 ESS 兌換 RUB
5.58223875
1 ESS 兌換 INR
4.89088908
1 ESS 兌換 IDR
Rp911.75793687
1 ESS 兌換 PHP
3.30525063
1 ESS 兌換 EGP
￡E.2.8434087
1 ESS 兌換 BRL
R$0.34030458
1 ESS 兌換 CAD
C$0.08083647
1 ESS 兌換 BDT
6.84509661
1 ESS 兌換 NGN
87.64143102
1 ESS 兌換 UAH
2.38156677
1 ESS 兌換 VES
Bs3.109095
1 ESS 兌換 PKR
Rs15.67605699
1 ESS 兌換 KZT
29.4572619
1 ESS 兌換 THB
฿1.91237607
1 ESS 兌換 TWD
NT$1.85189004
1 ESS 兌換 CHF
Fr0.0508761
1 ESS 兌換 HKD
HK$0.43979562
1 ESS 兌換 MAD
.د.م0.56415942