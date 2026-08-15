Eagle AI 今日價格

Eagle AI (EAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.14%。目前 EAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 EAI。

Eagle AI 目前市值在 $ 67,546 排名第 #-，流通供應量為 92.39M EAI。過去 24 小時內，EAI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.644621，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -6.56%。過去一天，總交易量達到 $ 7.53。

Eagle AI（EAI）市場資訊

市值 $ 67.55K$ 67.55K $ 67.55K 成交量（24H） $ 7.53$ 7.53 $ 7.53 完全稀釋市值 $ 70.78K$ 70.78K $ 70.78K 流通量 92.39M 92.39M 92.39M 總供應量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Eagle AI 的目前市值為 $ 67.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 7.53。EAI 的流通量為 92.39M，總供應量是 100000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 70.78K。