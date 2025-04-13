Eafin 圖標

Eafin 價格 (EAFIN)

USD

Eafin (EAFIN) 實時價格圖表

$0.119889
$0.119889$0.119889
0.00%(1D)

今天 Eafin (EAFIN) 的價格

今天 Eafin (EAFIN) 的實時價格爲 0.119893 USD。目前其市值爲 $ 26.14M USD。EAFIN 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Eafin 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Eafin 當天價格變化爲 +0.03%
- 其循環供應量爲 218.03M USD

在獲取 MEXC 上從 EAFIN兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 EAFIN 價格信息的首選平台。

Eafin (EAFIN) 價格表現 USD

今天內，Eafin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Eafin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去60天內，Eafin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Eafin 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+0.03%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Eafin (EAFIN) 價格分析

Eafin 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.119659
$ 0.119659$ 0.119659

$ 0.120185
$ 0.120185$ 0.120185

$ 0.410177
$ 0.410177$ 0.410177

-0.13%

+0.03%

+2.00%

Eafin (EAFIN) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 26.14M
$ 26.14M$ 26.14M

--
----

218.03M
218.03M 218.03M

什麼是Eafin (EAFIN)

Financial Engineering & Financial Architecture which is based on AI to create new hybrid financial tools and bots to maximize the gain of portfolio. It aims to enpower users with cutting-edge AI driven tools, optimizing the way financial instruments strategies are executed in evolving crypto ecosystem. By integrating AI-powered financial products with a user centric design, the EAFIN ecosystem fosters opportunity across the crypto space.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Eafin (EAFIN) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Eafin (EAFIN) 的其他問題

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

EAFIN 兌換爲當地貨幣

1 EAFIN 兌換 VND
3,074.176413
1 EAFIN 兌換 AUD
A$0.19062987
1 EAFIN 兌換 GBP
0.09111868
1 EAFIN 兌換 EUR
0.10550584
1 EAFIN 兌換 USD
$0.119893
1 EAFIN 兌換 MYR
RM0.52992706
1 EAFIN 兌換 TRY
4.54634256
1 EAFIN 兌換 JPY
¥17.20584443
1 EAFIN 兌換 RUB
9.97269974
1 EAFIN 兌換 INR
10.30600228
1 EAFIN 兌換 IDR
Rp1,998.21586738
1 EAFIN 兌換 KRW
170.30201185
1 EAFIN 兌換 PHP
6.85548174
1 EAFIN 兌換 EGP
￡E.6.14811304
1 EAFIN 兌換 BRL
R$0.70257298
1 EAFIN 兌換 CAD
C$0.16545234
1 EAFIN 兌換 BDT
14.53702625
1 EAFIN 兌換 NGN
190.60828926
1 EAFIN 兌換 UAH
4.95277983
1 EAFIN 兌換 VES
Bs8.512403
1 EAFIN 兌換 PKR
Rs33.54486247
1 EAFIN 兌換 KZT
61.83121796
1 EAFIN 兌換 THB
฿4.01281871
1 EAFIN 兌換 TWD
NT$3.88093641
1 EAFIN 兌換 AED
د.إ0.44000731
1 EAFIN 兌換 CHF
Fr0.09711333
1 EAFIN 兌換 HKD
HK$0.92917075
1 EAFIN 兌換 MAD
.د.م1.11260704
1 EAFIN 兌換 MXN
$2.4338279