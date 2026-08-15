E Money Network 今日價格

E Money Network (EMYC) 今日實時價格為 $ 0.00122495，過去 24 小時內變化了 52.27%。目前 EMYC 兌 USD 的匯率為 $ 0.00122495 每 EMYC。

E Money Network 目前市值在 $ 311,717 排名第 #-，流通供應量為 254.48M EMYC。過去 24 小時內，EMYC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00494048（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.177325，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，EMYC 在過去一小時內波動了 +25.23%，過去7 天內波動了 +61.17%。過去一天，總交易量達到 $ 69.88K。

E Money Network（EMYC）市場資訊

市值 $ 311.72K$ 311.72K $ 311.72K 成交量（24H） $ 69.88K$ 69.88K $ 69.88K 完全稀釋市值 $ 489.98K$ 489.98K $ 489.98K 流通量 254.48M 254.48M 254.48M 總供應量 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

E Money Network 的目前市值為 $ 311.72K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 69.88K。EMYC 的流通量為 254.48M，總供應量是 400000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 489.98K。