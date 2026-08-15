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E Money Network 目前實時價格為 0.00122495 USD。EMYC 市值為 311,717 USD。追蹤台灣的 EMYC 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！E Money Network 目前實時價格為 0.00122495 USD。EMYC 市值為 311,717 USD。追蹤台灣的 EMYC 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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E Money Network 價格 (EMYC)

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1 EMYC 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00100112
$0.00100112$0.00100112
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mexc
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USD
E Money Network (EMYC) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 10:29:38 (UTC+8)

E Money Network 今日價格

E Money Network (EMYC) 今日實時價格為 $ 0.00122495，過去 24 小時內變化了 52.27%。目前 EMYC 兌 USD 的匯率為 $ 0.00122495 每 EMYC。

E Money Network 目前市值在 $ 311,717 排名第 #-，流通供應量為 254.48M EMYC。過去 24 小時內，EMYC 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.00494048（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.177325，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，EMYC 在過去一小時內波動了 +25.23%，過去7 天內波動了 +61.17%。過去一天，總交易量達到 $ 69.88K

E Money Network（EMYC）市場資訊

$ 311.72K
$ 311.72K$ 311.72K

$ 69.88K
$ 69.88K$ 69.88K

$ 489.98K
$ 489.98K$ 489.98K

254.48M
254.48M 254.48M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

E Money Network 的目前市值為 $ 311.72K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 69.88K。EMYC 的流通量為 254.48M，總供應量是 400000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 489.98K

E Money Network 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0.00494048
$ 0.00494048$ 0.00494048
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00494048
$ 0.00494048$ 0.00494048

$ 0.177325
$ 0.177325$ 0.177325

$ 0
$ 0$ 0

+25.23%

+52.27%

+61.17%

+61.17%

E Money Network（EMYC）價格歷史 USD

今天內，E Money Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.00042049
在過去30天內，E Money Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0001501453
在過去60天內，E Money Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ -0.0001654479
在過去90天內，E Money Network 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ +0.0000000044188411174

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00042049+52.27%
30天$ +0.0001501453+12.26%
60天$ -0.0001654479-13.50%
90天$ +0.0000000044188411174+0.00%

E Money Network 的價格預測

E Money Network（EMYC）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，EMYC 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
E Money Network (EMYC) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，E Money Network 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 E Money Network 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 E Money Network 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 EMYC 2026–2027 年價格的預測。

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E Money Network (EMYC) 資源

白皮書
官網

類別 :

BNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)Neobank

關於 E Money Network

今日E Money Network的即時交易價格是多少？

E Money Network目前的交易價格為NT$0.0384598476288252000000，並已實時更新。此價格反映了多個市場的聚合數據，確保準確呈現全球供需狀況。

EMYC的交易活動量有多大？

EMYC過去24小時的交易量達NT$--。這一指標對於評估流動性狀況至關重要——較高的交易量通常意味著市場更活躍，訂單執行也更順暢。

今日E Money Network的價格表現如何？

在過去24小時內，E Money Network的價格波動幅度為52.27%。正向趨勢表明買方興趣增強，而負向趨勢則可能反映短期賣壓或更廣泛的市場下行壓力。

今日E Money Network的價格波動範圍是多少？

過去一天內，E Money Network的價格在NT$至NT$0.1551166235464780800000之間波動，這為交易者提供了對盤中波動性的洞察，以及潛在的支撐與阻力水平。

人們還問：關於E Money Network的其他問題

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E Money Network（EMYC）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

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+265.21%

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-3.29%

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+53.00%

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RAZOR

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+12.63%

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加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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