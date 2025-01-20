Dymmax 圖標

Dymmax 價格 (DMX)

USD

Dymmax (DMX) 實時價格圖表

$0.01228157
$0.01228157$0.01228157
-5.50%(1D)

今天 Dymmax (DMX) 的價格

今天 Dymmax (DMX) 的實時價格爲 0.01228157 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DMX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Dymmax 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 123.72 USD
- Dymmax 當天價格變化爲 -5.53%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Dymmax (DMX) 價格表現 USD

今天內，Dymmax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00071907521990115
在過去30天內，Dymmax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0014270914
在過去60天內，Dymmax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0204833473
在過去90天內，Dymmax 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00071907521990115-5.53%
30天$ +0.0014270914+11.62%
60天$ +0.0204833473+166.78%
90天$ 0--

Dymmax (DMX) 價格分析

Dymmax 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01223395
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$ 0.01312311
$ 0.01312311$ 0.01312311

$ 1.86
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Dymmax (DMX) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 123.72
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什麼是Dymmax (DMX)

DYMMAX - is a unique platform designed to solve this problem, taking into account the cryptocurrency market specifics, as well as the concept of distribution. A set of option pricing strategies is implemented at its basis, with pricing based on the parimutuel betting with fixed odds model.

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Dymmax (DMX) 資源

官網

大家還在問：關於 Dymmax (DMX) 的其他問題

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DMX 兌換爲當地貨幣

1 DMX 兌換 AUD
A$0.019650512
1 DMX 兌換 GBP
0.0099480717
1 DMX 兌換 EUR
0.0117903072
1 DMX 兌換 USD
$0.01228157
1 DMX 兌換 MYR
RM0.0551442493
1 DMX 兌換 TRY
0.4368554449
1 DMX 兌換 JPY
¥1.9177671555
1 DMX 兌換 RUB
1.2524745086
1 DMX 兌換 INR
1.0629698835
1 DMX 兌換 IDR
Rp201.3371809008
1 DMX 兌換 PHP
0.7185946607
1 DMX 兌換 EGP
￡E.0.6182542338
1 DMX 兌換 BRL
R$0.0746719456
1 DMX 兌換 CAD
C$0.0176854608
1 DMX 兌換 BDT
1.4920879393
1 DMX 兌換 NGN
19.100297664
1 DMX 兌換 UAH
0.517054097
1 DMX 兌換 VES
Bs0.66320478
1 DMX 兌換 PKR
Rs3.4218910334
1 DMX 兌換 KZT
6.515372885
1 DMX 兌換 THB
฿0.4211350353
1 DMX 兌換 TWD
NT$0.4022214175
1 DMX 兌換 CHF
Fr0.0111762287
1 DMX 兌換 HKD
HK$0.0955506146
1 DMX 兌換 MAD
.د.م0.1233069628