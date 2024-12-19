DXdao 圖標

DXdao 價格 (DXD)

USD

DXdao (DXD) 實時價格圖表

$74.12
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今天 DXdao (DXD) 的價格

今天 DXdao (DXD) 的實時價格爲 74.12 USD。目前其市值爲 $ 1.74M USD。DXD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DXdao 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.75 USD
- DXdao 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 23.47K USD

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DXdao (DXD) 價格表現 USD

今天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.1306526960
在過去60天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6472603120
在過去90天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ -8.1306526960-10.96%
60天$ -0.6472603120-0.87%
90天$ 0--

DXdao (DXD) 價格分析

DXdao 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0
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$ 1,696.68
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DXdao (DXD) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 1.74M
$ 1.74M$ 1.74M

$ 40.75
$ 40.75$ 40.75

23.47K
23.47K 23.47K

什麼是DXdao (DXD)

DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governance-enabled AMM; Mesa, a front-running resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputation-based governance system; meaning that voting power is non-transferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of all revenue from DXdao products. DXdao is fully on-chain and minimizes its reliance on third-parties, controlling its products through ENS, and managing the treasury through binding, on-chain votes. DXdao aims to bring decentralization to DeFi and build resilient financial services for the world.

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DXdao (DXD) 資源

官網

大家還在問：關於 DXdao (DXD) 的其他問題

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DXD 兌換爲當地貨幣

1 DXD 兌換 AUD
A$118.592
1 DXD 兌換 GBP
58.5548
1 DXD 兌換 EUR
71.1552
1 DXD 兌換 USD
$74.12
1 DXD 兌換 MYR
RM333.54
1 DXD 兌換 TRY
2,598.6472
1 DXD 兌換 JPY
¥11,630.1692
1 DXD 兌換 RUB
7,624.7244
1 DXD 兌換 INR
6,308.3532
1 DXD 兌換 IDR
Rp1,215,081.7728
1 DXD 兌換 PHP
4,376.786
1 DXD 兌換 EGP
￡E.3,772.708
1 DXD 兌換 BRL
R$466.956
1 DXD 兌換 CAD
C$105.9916
1 DXD 兌換 BDT
8,857.34
1 DXD 兌換 NGN
115,271.424
1 DXD 兌換 UAH
3,110.8164
1 DXD 兌換 VES
Bs3,706
1 DXD 兌換 PKR
Rs20,623.1488
1 DXD 兌換 KZT
38,744.7476
1 DXD 兌換 THB
฿2,557.14
1 DXD 兌換 TWD
NT$2,419.2768
1 DXD 兌換 CHF
Fr65.9668
1 DXD 兌換 HKD
HK$575.9124
1 DXD 兌換 MAD
.د.م739.7176