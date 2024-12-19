DXdao 價格 (DXD)
今天 DXdao (DXD) 的實時價格爲 74.12 USD。目前其市值爲 $ 1.74M USD。DXD 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DXdao 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 40.75 USD
- DXdao 當天價格變化爲 --
- 其循環供應量爲 23.47K USD
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今天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -8.1306526960。
在過去60天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.6472603120。
在過去90天內，DXdao 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ -8.1306526960
|-10.96%
|60天
|$ -0.6472603120
|-0.87%
|90天
|$ 0
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DXdao 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DXdao is a collective that builds and governs decentralized products and services. Its current product suite features Omen, a prediction market; Swapr, a governance-enabled AMM; Mesa, a front-running resistant DEX; and Rails, a Layer 2 payment portal. DXdao uses a reputation-based governance system; meaning that voting power is non-transferrable and cannot be bought. DXD is an ERC20 token that powers the DXdao ecosystem and has a claim on a share of all revenue from DXdao products. DXdao is fully on-chain and minimizes its reliance on third-parties, controlling its products through ENS, and managing the treasury through binding, on-chain votes. DXdao aims to bring decentralization to DeFi and build resilient financial services for the world.
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|1 DXD 兌換 AUD
A$118.592
|1 DXD 兌換 GBP
￡58.5548
|1 DXD 兌換 EUR
€71.1552
|1 DXD 兌換 USD
$74.12
|1 DXD 兌換 MYR
RM333.54
|1 DXD 兌換 TRY
₺2,598.6472
|1 DXD 兌換 JPY
¥11,630.1692
|1 DXD 兌換 RUB
₽7,624.7244
|1 DXD 兌換 INR
₹6,308.3532
|1 DXD 兌換 IDR
Rp1,215,081.7728
|1 DXD 兌換 PHP
₱4,376.786
|1 DXD 兌換 EGP
￡E.3,772.708
|1 DXD 兌換 BRL
R$466.956
|1 DXD 兌換 CAD
C$105.9916
|1 DXD 兌換 BDT
৳8,857.34
|1 DXD 兌換 NGN
₦115,271.424
|1 DXD 兌換 UAH
₴3,110.8164
|1 DXD 兌換 VES
Bs3,706
|1 DXD 兌換 PKR
Rs20,623.1488
|1 DXD 兌換 KZT
₸38,744.7476
|1 DXD 兌換 THB
฿2,557.14
|1 DXD 兌換 TWD
NT$2,419.2768
|1 DXD 兌換 CHF
Fr65.9668
|1 DXD 兌換 HKD
HK$575.9124
|1 DXD 兌換 MAD
.د.م739.7176