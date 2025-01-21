DxChain 價格 (DX)
今天 DxChain (DX) 的實時價格爲 0.00002209 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DX 兌換 USD 的價格爲實時更新。
DxChain 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 927.86 USD
- DxChain 當天價格變化爲 -7.47%
- 其循環供應量爲 0.00 USD
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今天內，DxChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，DxChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000042936。
在過去60天內，DxChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000025239。
在過去90天內，DxChain 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000004948403084283827。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-7.47%
|30天
|$ -0.0000042936
|-19.43%
|60天
|$ -0.0000025239
|-11.42%
|90天
|$ -0.000004948403084283827
|-18.30%
DxChain 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.01%
-7.47%
-4.56%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
DxChain is the world’s first decentralized big data and machine learning network powered by a computing-centric blockchain. In other words, DxChain is a public chain, aims to design a platform to solve computation of big data in a decentralized environment. For simplicity, we could use DxChain to store and trade big data, so as to make data more valuable with the computation.
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|1 DX 兌換 AUD
A$0.000035344
|1 DX 兌換 GBP
￡0.0000178929
|1 DX 兌換 EUR
€0.0000212064
|1 DX 兌換 USD
$0.00002209
|1 DX 兌換 MYR
RM0.0000987423
|1 DX 兌換 TRY
₺0.0007868458
|1 DX 兌換 JPY
¥0.0034400757
|1 DX 兌換 RUB
₽0.0022154061
|1 DX 兌換 INR
₹0.0019114477
|1 DX 兌換 IDR
Rp0.3621310896
|1 DX 兌換 PHP
₱0.0012907187
|1 DX 兌換 EGP
￡E.0.0011104643
|1 DX 兌換 BRL
R$0.0001332027
|1 DX 兌換 CAD
C$0.0000318096
|1 DX 兌換 BDT
৳0.0026934337
|1 DX 兌換 NGN
₦0.0343011311
|1 DX 兌換 UAH
₴0.0009328607
|1 DX 兌換 VES
Bs0.00119286
|1 DX 兌換 PKR
Rs0.0061600174
|1 DX 兌換 KZT
₸0.011718745
|1 DX 兌換 THB
฿0.0007523854
|1 DX 兌換 TWD
NT$0.0007230057
|1 DX 兌換 CHF
Fr0.000019881
|1 DX 兌換 HKD
HK$0.0001718602
|1 DX 兌換 MAD
.د.م0.0002213418