Dupe 今日價格

Dupe (DUPE) 今日實時價格為 $ 0.00158007，過去 24 小時內變化了 5.12%。目前 DUPE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00158007 每 DUPE。

Dupe 目前市值在 $ 1,579,322 排名第 #-，流通供應量為 999.94M DUPE。過去 24 小時內，DUPE 的交易價格在 $ 0.00156613（低點）和 $ 0.00167627（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.062064，而歷史最低價為 $ 0.00156613。

短期表現方面，DUPE 在過去一小時內波動了 +0.16%，過去7 天內波動了 -22.45%。過去一天，總交易量達到 $ 15.15K。

Dupe（DUPE）市場資訊

市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 成交量（24H） $ 15.15K$ 15.15K $ 15.15K 完全稀釋市值 $ 1.58M$ 1.58M $ 1.58M 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,940,460.9039878 999,940,460.9039878 999,940,460.9039878

Dupe 的目前市值為 $ 1.58M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 15.15K。DUPE 的流通量為 999.94M，總供應量是 999940460.9039878，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.58M。