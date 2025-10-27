DUNA AI（DUNA）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.04% 漲跌幅（1D） -0.59% 漲跌幅（7D） +13.36% 漲跌幅（7D） +13.36%

DUNA AI（DUNA）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DUNA 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DUNA 的歷史最高價為 $ 0.00300003，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DUNA 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.04%，過去 24 小時內變動為 -0.59%，過去 7 天內累計變動為 +13.36%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DUNA AI（DUNA）市場資訊

市值 $ 399.45K$ 399.45K $ 399.45K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 399.45K$ 399.45K $ 399.45K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DUNA AI 的目前市值為 $ 399.45K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUNA 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 399.45K。