DuelNow（DNOW）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00124813 24H最低價 $ 0.00145806 24H最高價 歷史最高 $ 0.04443182 最低價 $ 0 漲跌幅（1H） +0.03% 漲跌幅（1D） +10.28% 漲跌幅（7D） -34.29%

DuelNow（DNOW）目前實時價格為 $0.00137673。過去 24 小時內，DNOW 的交易價格在 $ 0.00124813 至 $ 0.00145806 之間波動，市場活躍度顯著。DNOW 的歷史最高價為 $ 0.04443182，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DNOW 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.03%，過去 24 小時內變動為 +10.28%，過去 7 天內累計變動為 -34.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

DuelNow（DNOW）市場資訊

市值 $ 126.32K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 1.38M 流通量 91.80M 總供應量 1,000,000,000.0

DuelNow 的目前市值為 $ 126.32K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DNOW 的流通量為 91.80M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 1.38M。