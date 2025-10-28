Duelmasters（DM）價格資訊 (USD)

Duelmasters（DM）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，DM 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DM 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，DM 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.28%，過去 24 小時內變動為 -0.78%，過去 7 天內累計變動為 -17.96%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Duelmasters（DM）市場資訊

市值 $ 84.14K$ 84.14K $ 84.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 120.21K$ 120.21K $ 120.21K 流通量 699.99M 699.99M 699.99M 總供應量 999,986,238.263794 999,986,238.263794 999,986,238.263794

Duelmasters 的目前市值為 $ 84.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DM 的流通量為 699.99M，總供應量是 999986238.263794，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 120.21K。