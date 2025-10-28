Dudu（DUDU）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.00000684 24H最高價 $ 0.0000115 歷史最高 $ 0.00016209 最低價 $ 0.00000408 漲跌幅（1H） +23.76% 漲跌幅（1D） +6.46% 漲跌幅（7D） +99.74%

Dudu（DUDU）目前實時價格為 $0.00001024。過去 24 小時內，DUDU 的交易價格在 $ 0.00000684 至 $ 0.0000115 之間波動，市場活躍度顯著。DUDU 的歷史最高價為 $ 0.00016209，歷史最低價為 $ 0.00000408。

從短期表現來看，DUDU 在過去 1 小時內的價格變動為 +23.76%，過去 24 小時內變動為 +6.46%，過去 7 天內累計變動為 +99.74%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Dudu（DUDU）市場資訊

市值 $ 10.24K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 10.24K 流通量 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0

Dudu 的目前市值為 $ 10.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUDU 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.24K。