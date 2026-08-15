Ducky Capital AI 今日價格

Ducky Capital AI (DCAI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 DCAI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DCAI。

Ducky Capital AI 目前市值在 $ 28,991 排名第 #-，流通供應量為 675.88M DCAI。過去 24 小時內，DCAI 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.03361709，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DCAI 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 +4.77%。過去一天，總交易量達到 --。

Ducky Capital AI（DCAI）市場資訊

市值 $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K 流通量 675.88M 675.88M 675.88M 總供應量 999,890,210.681644 999,890,210.681644 999,890,210.681644

Ducky Capital AI 的目前市值為 $ 28.99K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DCAI 的流通量為 675.88M，總供應量是 999890210.681644，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 42.89K。