DuckChain Token 今日價格

DuckChain Token (DUCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 21.50%。目前 DUCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DUCK。

DuckChain Token 目前市值在 $ 173,036 排名第 #-，流通供應量為 7.74B DUCK。過去 24 小時內，DUCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01227779，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DUCK 在過去一小時內波動了 -0.41%，過去7 天內波動了 -50.25%。過去一天，總交易量達到 --。

DuckChain Token（DUCK）市場資訊

市值 $ 173.04K$ 173.04K $ 173.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 198.70K$ 198.70K $ 198.70K 流通量 7.74B 7.74B 7.74B 總供應量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

DuckChain Token 的目前市值為 $ 173.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUCK 的流通量為 7.74B，總供應量是 10000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 198.70K。