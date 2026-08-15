dTRINITY Staked dUSD 今日價格

dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) 今日實時價格為 $ 1.014，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 SDUSD 兌 USD 的匯率為 $ 1.014 每 SDUSD。

dTRINITY Staked dUSD 目前市值在 $ 524,417 排名第 #-，流通供應量為 516.94K SDUSD。過去 24 小時內，SDUSD 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.095，而歷史最低價為 $ 0.869721。

短期表現方面，SDUSD 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.17%。過去一天，總交易量達到 $ 3.76K。

dTRINITY Staked dUSD（SDUSD）市場資訊

市值 $ 524.42K$ 524.42K $ 524.42K 成交量（24H） $ 3.76K$ 3.76K $ 3.76K 完全稀釋市值 $ 524.42K$ 524.42K $ 524.42K 流通量 516.94K 516.94K 516.94K 總供應量 516,936.053947147 516,936.053947147 516,936.053947147

dTRINITY Staked dUSD 的目前市值為 $ 524.42K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.76K。SDUSD 的流通量為 516.94K，總供應量是 516936.053947147，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 524.42K。