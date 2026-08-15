Dtravel 今日價格

Dtravel (TRVL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.51%。目前 TRVL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRVL。

Dtravel 目前市值在 $ 407,113 排名第 #-，流通供應量為 519.07M TRVL。過去 24 小時內，TRVL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 1.56，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRVL 在過去一小時內波動了 -0.12%，過去7 天內波動了 -9.69%。過去一天，總交易量達到 $ 13.09K。

Dtravel（TRVL）市場資訊

市值 $ 407.11K$ 407.11K $ 407.11K 成交量（24H） $ 13.09K$ 13.09K $ 13.09K 完全稀釋市值 $ 784.32K$ 784.32K $ 784.32K 流通量 519.07M 519.07M 519.07M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dtravel 的目前市值為 $ 407.11K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 13.09K。TRVL 的流通量為 519.07M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 784.32K。