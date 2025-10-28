Drops Ownership Power（DOP）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 最低價 $ 0.00102064$ 0.00102064 $ 0.00102064 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） -5.70% 漲跌幅（7D） -5.70%

Drops Ownership Power（DOP）目前實時價格為 $0.00443341。過去 24 小時內，DOP 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。DOP 的歷史最高價為 $ 4.75，歷史最低價為 $ 0.00102064。

從短期表現來看，DOP 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -5.70%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Drops Ownership Power（DOP）市場資訊

市值 $ 59.67K$ 59.67K $ 59.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 66.50K$ 66.50K $ 66.50K 流通量 13.46M 13.46M 13.46M 總供應量 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

Drops Ownership Power 的目前市值為 $ 59.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DOP 的流通量為 13.46M，總供應量是 15000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 66.50K。