Drops 價格 (DROPS)

USD

Drops (DROPS) 實時價格圖表

$0.104347
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+2.60%(1D)

今天 Drops (DROPS) 的價格

今天 Drops (DROPS) 的實時價格爲 0.104347 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。DROPS 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Drops 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.00K USD
- Drops 當天價格變化爲 +2.66%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Drops (DROPS) 價格表現 USD

今天內，Drops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00269992
在過去30天內，Drops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0445447951
在過去60天內，Drops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0607503747
在過去90天內，Drops 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00818012885982207

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00269992+2.66%
30天$ -0.0445447951-42.68%
60天$ -0.0607503747-58.21%
90天$ +0.00818012885982207+8.51%

Drops (DROPS) 價格分析

Drops 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.099924
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$ 0.107908
$ 0.107908$ 0.107908

$ 1.54
$ 1.54$ 1.54

-0.19%

+2.66%

-19.45%

Drops (DROPS) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

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$ 5.00K
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什麼是Drops (DROPS)

Drops proposes a decentralized marketplace for the peer to peer buying & selling of liquidity lock ownerships. Liquidity lock ownerships can be purchased using either DROPS or ETH.

MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！

Drops (DROPS) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 Drops (DROPS) 的其他問題

免責聲明

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DROPS 兌換爲當地貨幣

1 DROPS 兌換 AUD
A$0.16486826
1 DROPS 兌換 GBP
0.0834776
1 DROPS 兌換 EUR
0.09912965
1 DROPS 兌換 USD
$0.104347
1 DROPS 兌換 MYR
RM0.45599639
1 DROPS 兌換 TRY
3.72205749
1 DROPS 兌換 JPY
¥16.24056708
1 DROPS 兌換 RUB
10.26357092
1 DROPS 兌換 INR
8.98845058
1 DROPS 兌換 IDR
Rp1,683.01589341
1 DROPS 兌換 PHP
6.0834301
1 DROPS 兌換 EGP
￡E.5.24656716
1 DROPS 兌換 BRL
R$0.61356036
1 DROPS 兌換 CAD
C$0.14921621
1 DROPS 兌換 BDT
12.72929053
1 DROPS 兌換 NGN
161.27767973
1 DROPS 兌換 UAH
4.37422624
1 DROPS 兌換 VES
Bs5.843432
1 DROPS 兌換 PKR
Rs29.08985666
1 DROPS 兌換 KZT
54.06531111
1 DROPS 兌換 THB
฿3.50188532
1 DROPS 兌換 TWD
NT$3.41005996
1 DROPS 兌換 CHF
Fr0.0939123
1 DROPS 兌換 HKD
HK$0.81181966
1 DROPS 兌換 MAD
.د.م1.04138306