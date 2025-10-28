Drop Staked INIT（DEINIT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.24697 24H最低價 $ 0.264169 24H最高價 歷史最高 $ 0.788788 最低價 $ 0.236258 漲跌幅（1H） +0.04% 漲跌幅（1D） -1.69% 漲跌幅（7D） -6.73%

Drop Staked INIT（DEINIT）目前實時價格為 $0.249104。過去 24 小時內，DEINIT 的交易價格在 $ 0.24697 至 $ 0.264169 之間波動，市場活躍度顯著。DEINIT 的歷史最高價為 $ 0.788788，歷史最低價為 $ 0.236258。

從短期表現來看，DEINIT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.04%，過去 24 小時內變動為 -1.69%，過去 7 天內累計變動為 -6.73%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Drop Staked INIT（DEINIT）市場資訊

市值 $ 15.67K 成交量（24H） -- 完全稀釋市值 $ 15.67K 流通量 62.91K 總供應量 62,913.61595

Drop Staked INIT 的目前市值為 $ 15.67K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DEINIT 的流通量為 62.91K，總供應量是 62913.61595，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 15.67K。